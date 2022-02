[아시아경제 유병돈 기자] 지난해 6월 서울 여의도에서 농성과 대규모 집회를 벌인 택배노조 집행부가 검찰에 넘겨졌다.

서울 영등포경찰서는 택배노조가 지난해 6월 14일 여의도 포스트타워 로비를 점거하고 농성을 벌인 일과 관련해 진경호 택배노조 위원장 등을 퇴거불응 혐의로 검찰에 불구속 송치했다고 20일 밝혔다.

앞서 우정사업본부와 시민단체는 택배노조를 업무방해와 퇴거불응, 감염병예방법 및 집시법 위반 등의 혐의로 고소·고발한 바 있다.

당시 전국 각지에서 모인 노조원 4000여명은 여의도공원에서 1박2일 노숙 투쟁을 벌이는가 하면, 포스트타워 1층 로비를 점거하기도 했다.

2박 3일간 포스트타워에서 농성을 벌이던 노조원 120여 명은 같은 달 16일 택배업계 노사가 택배기사 과로사 방지를 위한 중재안에 잠정 합의했다는 내용이 알려진 뒤 농성을 종료하고 해산했다.

