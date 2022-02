금융인 110명, 윤석열 지지 선언… "尹 금융정책 방향에 동감"

"文정권, 부채 재앙적 수준…투자자 손실 불러와"

[아시아경제 박준이 기자] 전·현직 금융인 110명이 윤석열 국민의힘 대선후보를 지지하겠다고 선언했다.

금융인 일동은 20일 서울 여의도 중앙당사에서 기자회견을 열고 "우리 금융인들은 문재인 정권 하에서 처참하게 망가진 금융시장을 공정과 신뢰라는 원칙으로 바로 세우고자 하는 윤 후보의 금융정책 방향에 전적으로 동감하며 이를 적극 지지한다"고 밝혔다.

이들은 "문재인 정권은 부동산 정책과 코로나19 방역의 실패로 가계부채와 소상공인 및 자영업자들의 생계형 부채를 재앙적 수준으로 올려놓았다"며 "또한 금융 감독의 실패로 라임, 옵티머스 같은 불량 펀드들이 생산 유통되는 것을 예방하지 못해 수많은 투자자들의 손실을 불러 왔다"고 비판했다.

그러면서 윤 후보와 함께 가계 부채와 소상공인 자영업자들의 부채 문제를 최우선 순위로 해결하겠다고 했다. 또 주택금융을 30~40년 장기로 공급하고 금융소비자 보호책임을 강화하겠다는 등의 대안을 제시했다.

이날 회견에는 황영기 전 금융투자협회 회장, 이종휘 전 우리은행장, 민병덕 전 KB국민은행장, 김주하 전 NH농협은행장 등이 참석했다.

