한 사람이면 90억 '잭팟'…로또, 한 곳에서 1등 5건 당첨

[아시아경제 권서영 기자] 제1003회 로또복권에서 1등 수동 번호 1개가 하나의 판매점에서 한꺼번에 나오면서 화제를 모으고 있다.

19일 로또복권 운영사 동행복권에 따르면 이날 추첨이 된 제1003회 로또복권 추첨에서 1등 당첨번호는 '1, 4, 29, 39, 43, 45'로 6개 번호를 모두 맞힌 1등 당첨자는 모두 14명(자동 8명, 수동 6명)으로 집계됐다. 이번 1등 당첨자들은 각각 18억 1111만원의 당첨금을 받게 된다.

1등 당첨을 배출한 지역은 서울시 2곳, 인천시 2곳, 동두천시 1곳, 시흥시 1곳, 고양시 1곳, 대전 대덕구 1곳, 전북 군산시 1곳, 제주 서귀포시 1곳 등으로 총 10곳이다. 특히 이 중에서 경기 동두천시 지행동 소재의 한 업소에서는 총 다섯 건의 1등이 나왔는데 모두 수동 선택이었던 것으로 전해졌다.

각기 다른 5명의 당첨자가 모두 같은 번호를 입력했을 확률은 매우 낮고, 로또에서 수동 번호를 택하는 사람들은 같은 번호의 복권을 여러 개 중복으로 구매하는 경우가 많다. 따라서 5건의 당첨은 모두 한 사람에게서 나왔으리라는 예측이 지배적이다. 이 경우 당첨자가 받게 될 당첨금은 총 90억원 이상으로, 33%의 세금을 제외하더라도 실질 당첨금이 60억원을 넘게 된다.

이 외에도 이번 제1003회 로또에서 2등 당첨자는 66명으로 당첨 금액은 6402만원, 3등 당첨자는 2649명으로 당첨금은 159만원이다. 또 4개 번호를 맞힌 5만원 고정 당첨자는 13만3896명, 3개 번호를 맞힌 5000원 고정 당첨자는 총 224만7475명으로 나타났다.

한편 동행복권의 로도 당첨금은 지급 개시일로부터 1년 이내에 수령해야 한다. 단, 당첨금 지금 마지막 날이 휴일이라면 다음 영업일까지 받을 수 있다.

