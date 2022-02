서초구, 블록체인·코딩 등 4차 산업 청년 전문가 양성

청년 인재양성과 지역내 스타트업 기업 인력난 해소 위해 3월부터 7월까지 운영...블록체인-기초이론/비즈니스 모델 개발 과정, 코딩-파이썬/자바 과정으로 각각 세분화 과정별로 주 2회, 9주 동안 운영...3월11일까지 접수, 1:1 전화 면접·테스트 거쳐 블록체인 40명, 코딩 50명 선정

[아시아경제 박종일 기자] 서초구는 디지털 시대에 청년 인재 양성과 청년의 취업 걱정을 덜기 위해 ‘서초구 4차 산업 소프트웨어 칼리지’를 3월부터 운영한다.

이번 교육은 4차 산업시대에 필요한 인재를 찾지 못해 구인난을 호소하는 지역 내 기업들과 취업에 어려움을 겪는 청년들의 미스매치를 해소하기 위해 구가 마련했다.

‘서초구 4차 산업 소프트웨어 칼리지’는 블록체인과 코딩 과정으로 구성됐다. 이는 지난해 서초구 내 스타트업 업체, 구직 청년들을 대상으로 한 설문조사 결과를 반영한 것이다.

블록체인과 코딩은 기업에서는 4차산업에 필요한 직무 역량을 갖춘 인재를 채용할 수 있도록 개설을 희망하는 교육 1순위로 꼽았고, 청년들 또한 4차산업 관련 강의 중 가장 수강 하고 싶은 교육과정으로 응답했다.

교육은 3월부터 7월까지 총 18주 동안 진행, 대면수업을 원칙으로 진행하되 코로나19 확산 여부에 따라 온라인으로 대체할 수 있다.

교육내용을 살펴보면 블록체인은 기초이론과 비즈니스 모델 개발 과정으로, 코딩은 파이썬과 자바과정으로 세분화해 운영한다.

강좌는 모두 기업 실무에 바로 투입이 가능하도록 전문적인 내용으로 구성됐다. 세부 과정 당 주 2회, 9주간 운영되며, 1회 당 강의 시간은 6시간이다.

모집대상은 만 19세 이상부터 만 34세 이하 청년, 블록체인 과정 40명, 코딩 과정 50명 총 90명을 선정할 계획이다. 접수는 3월 11일까지 서초구청 홈페이지나 구글 폼을 이용한 QR코드로 1개 과정 또는 2개 과정 모두 신청이 가능하다.

최종 선정은 서류 신청자를 대상으로 1:1 전화 면접·테스트를 통해 진행한다. 면접과 테스트 내용은 수강하려는 과정 즉 블록체인과 코딩 등에 대한 기초지식 시험, 전공여부, IT자격증 보유여부 등이며, 최종 선정된 수강생은 개별적으로 안내할 예정이다.

서충민 아동청년과장은 “앞으로도 4차 산업에 대비해 현장에 바로 투입될 수 있는 맞춤형 청년 인재 양성 프로그램을 지속적으로 발굴하도록 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr