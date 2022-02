세계은행, "우크라이나에 4200억 지원 준비중...내달 말까지 검토"

[아시아경제 이현우 기자] 세계은행(WB)이 러시아 침공 우려가 확산되고 있는 우크라이나에 3억5000만달러(약 4184억원)의 지원금 지급을 준비하고 있다고 밝혔다.

19일(현지시간) AP통신에 따르면 데이비드 맬패스 세계은행 총재는 이날 독일 뮌헨에서 "볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 만나 지원금 지급을 약속했다"며 "세계은행 이사회가 우크라이나의 장단기 자금 조달 계획의 일환으로 이번 자금 지원을 3월말까지 검토할 예정"이라고 밝혔다. 세계은행의 최초 자금 지원 후 추가 예산 지원과 에너지·기후변화 분야 개혁이 뒤따를 예정이라고 양측은 성명을 통해 밝혔다.

이날 발표는 러시아의 우크라이나 침공 위기가 고조되는 상황에서 나왔다. 러시아의 침공이 임박한 것으로 보인다는 미국의 예고 속에 서방 주요국 지도자들은 독일 뮌헨안보회의를 통해 대러시아 제재를 경고하며 대화를 통한 해결을 거듭 촉구했다.

세계은행 발표에 앞서 토니 블링컨 미 국무부 장관은 지난 14일 우크라이나 개혁 의제와 국제통화기금(IMF)과의 지속적인 관여를 지원하기 위한 최대 10억달러(약 1조2000억원)의 차관 보증을 제안한 바 있다. 세르히 마르첸코 우크라이나 재무장관도 수십억 달러의 외화를 마련하기 위해 서방 각국과 논의 중이라고 밝힌 바 있다.

