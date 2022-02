[아시아경제 임춘한 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원장인 이원욱 더불어민주당 의원은 19일 종합편성채널(종편)을 향해 "대선 개입 그만할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

이 의원은 이날 페이스북에서 "종편의 태생이 이명박 정권이라 하더라도 다양성은 존중돼야 하기에 저는 늘 종편을 응원했다. 어느 정도의 편향성도 언론의 성격상 인정했다"며 "그런데 이 정도 편향이면 편향을 떠나 노골적 대선 개입"이라며 이같이 말했다.

이 의원은 "종편이 그동안 보인 방송으로서의 편향성 등에 대해 방통위도 어느 정도는 너그러웠다고 생각한다"면서 "칼 같은 잣대를 들이대면 여기 종편들은 모두 재승인 탈락 대상"이라고 썼다.

이 의원은 "보도 기능을 준 것은 해당 언론사들에 대한 신뢰가 있었기 때문"이라며 "정도껏 하자"라고 말했다.

