[비트코인 지금] 러시아, 우크라 침공 임박 소식에 하락세…4800만원대 '추락'

[아시아경제 이정윤 기자] 러시아의 우크라이나 침공이 임박했다는 소식이 퍼지는 등 지정학적 갈등이 극에 달하자 대표 가상화폐인 비트코인 가격이 4800만원대로 떨어졌다.

국내 가상통화 거래소 업비트에 따르면 19일 낮 12시 30분 기준 비트코인 가격은 전일 대비 0.26%(12만9000원) 내린 4888만원에 거래되고 있다. 전날 오전 비트코인 가격은 하루 전과 비교해 7% 넘게 떨어진 4900만원대에 거래돼 15일만에 5000만원선이 깨지기도 했다.

비트코인 가격은 18일(현지시간) 조 바이든 미국 대통령이 백악관에서 대국민 연설을 통해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 며칠 내 우크라이나를 침공하기로 결심한 것으로 보인다고 밝히는 등 위기 고조에 하락세를 보였다. 바이든 대통령은 "러시아 군대가 현재 국경을 따라 우크라이나를 포위하고 있다"고 했다. 이어 "현재로서는 그(푸틴 대통령)가 결정을 내렸다고 확신한다"고 덧붙였다. 최근 비트코인은 인플레이션 헤지 수단으로 주목을 받아왔던 것과 달리 방어 자산 기능을 상실하고 대표적 안전자산인 금과 상관관계를 보이지 않는다는 평가도 나오고 있다.

우크라이나 사태에 미 증시도 하락세를 보이며 비트코인 가격을 끌어내리고 있다. 기술주 중심의 미 나스닥지수는 비트코인 가격과 동조화 현상을 보이고 있는데 18일 168.65포인트(1.23%) 하락한 1만3548.07를 기록했다. 비트코인 가격은 기술주의 등락에 따라 위험자산 선호심리에 영향을 받기 때문에 나스닥과 동조화를 보이는 것으로 분석된다.

