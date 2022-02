오미크론 변이가 대유행중인 가운데 19일 코로나19 위중증 환자가 전날(385명)보다 23명 늘어난 408명으로 집계됐다. 코로나19로 인한 사망자는 71명으로 누적 사망자는 7354명이다. 누적 치명률은 0.40%로 집계됐다.

