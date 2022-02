맘스터치 "다음달 30일 거래소에 상장폐지 신청"

공개 매수 지분율 97.94%

상폐 후에도 소액주주로부터 주식 매입

맘스터치가 임시 주주총회를 거쳐 다음 달 30일 한국거래소에 상장폐지를 신청한다고 18일 공시했다.

앞서 맘스터치와 최대주주 한국에프앤비홀딩스는 공개 매수를 통한 자발적 상장폐지를 예고한 뒤 지난달 20일부터 이달 15일까지 보통주 1398만7056주를 매수했다. 공개 매수 후 지분율은 97.94%다.

맘스터치는 다음달 7일을 기점으로 권리주주를 확정하고 30일 임시주주총회를 개최할 방침이다. 회사 측은 상장폐지 시점에 소액주주가 남아 있는 경우, 최대주주는 정리매매기간과 상장폐지 후 일정기간(6개월 예상)동안 매도하고자 하는 소액주주들로부터 그 주식을 매입할 계획이다.

