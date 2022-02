[아시아경제 서소정 기자] 한국은행은 이주열 총재가 17~18일 인도네시아 자카르타에서 개최된 'G20 재무장관·중앙은행 총재 회의'에 영상으로 참석했다고 18일 밝혔다.

이번 회의는 코로나19 변이바이러스의 확산을 감안, 대면·영상회의를 병행해 진행됐으며, 세계경제와 보건, 국제금융체계 및 취약국 지원, 금융부문의 복원력 제고 등이 주요 의제로 논의됐다.

