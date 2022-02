윤석열 "李 지지자, 민주당원에 보복성 고발…민주주의 사라진 민주당"

"사실이라면 표현의 자유에 대한 중대한 위협"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 18일 "자유민주주의의 근간은 표현의 자유에 있다"며 18일 이재명 더불어민주당의 일부 지지자들을 비판했다.

윤 후보는 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 "어제 서울에서 본인을 민주당 당원이라고 밝힌 한 시민이 저희 유세차량에 올라 마이크를 잡았다"며 "이 분은 이 후보의 지지자들이 무차별적으로 민주당원을 향해 보복성 고발을 일삼고 있다고 주장했다"고 전했다.

그는 "이것이 만약 사실이라면 표현의 자유에 대한 중대한 위협"이라면서 "과거 김대중, 노무현 대통령의 민주당에서 이런 일이 있을 수 있었을까요. 다른 생각을 포용하지 못하고 있는, 민주주의가 사라진 민주당의 현재 모습"이라고 지적했다.

이어 "표현의 자유는 정치적 자유의 전제이고 강력하게 보장되어야 하는 기본권"이라며 "저 윤석열은 비판과 쓴소리에 늘 귀 기울이겠다. 국민의 목소리를 경청하고 항상 소통하는 대통령이 되겠다"고 강조했다.

