[아시아경제 이정윤 기자] 레이 레이 228670 | 코스닥 증권정보 현재가 24,000 전일대비 100 등락률 -0.41% 거래량 44,890 전일가 24,100 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 [특징주]레이, 중국 사업 기대…내년 매출 전년比 53% 증가 전망 '↑'[클릭 e종목]"레이, 中 JV로 종합덴탈솔루션 업체 도약 기대"[클릭 e종목]"레이, 분기 최고 매출…중국 진출 기대감 '↑'" close 는 지난해 영업이익이 전년 대비 26% 하락한 34억원이라고 18일 공시했다.

매출액은 64% 오른 903억3618만원이라고 공시했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr