[아시아경제 이정윤 기자] 파라다이스 파라다이스 034230 | 코스닥 증권정보 현재가 16,600 전일대비 500 등락률 -2.92% 거래량 1,511,396 전일가 17,100 2022.02.18 15:30 장마감 관련기사 파라다이스 지난해 영업손실 553억원…적자 축소‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제먹는 코로나 약보단 외국인…중국 규제 바라보는 카지노株 close 는 자회사 재무구조 개선을 위해 자회사인 파라다이스세가사미 주식 550만43주를 550억원에 취득하기로 결정했다고 18일 공시했다. 이는 자기자본 대비 3.83%에 해당한다.

파라다이스세가사미는 1000억원 규모 주주배정 증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 확정발행가는 보통주 1만원이고 1주당 신주배정주식수는 0.1425767주다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr