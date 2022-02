[아시아경제 이정윤 기자] 지나인제약 지나인제약 078650 | 코스닥 증권정보 현재가 3,210 전일대비 40 등락률 +1.26% 거래량 104,852 전일가 3,170 2022.02.18 15:14 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정거래소, 지나인제약 현저한 시황변동 조회공시 요구치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다 close 은 전 대표이사가 일신상의 사유로 사임한데 따라 남성호 대표이사 체제로 변경한다고 18일 공시했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr