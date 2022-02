이재명 "코로나 방역, 스마트하고 유연하게…밤 12시까지 영업해도 문제없어"

"관료들이 문제…코로나 진화했는데 똑같이 원천봉쇄 대응"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 18일 현 정부의 코로나 방역대책에 대해 "3차 접종까지 했으면 밤 12시까지 영업하게 해도 아무 문제 없지 않냐"면서 "관료들이 문제"라고 지적했다.

이 후보는 이날 목포 평화광장 유세에서 "지금 코로나는 2년 전 코로나가 아니다"라면서 이같이 말했다.

이 후보는 "감염속도가 엄청 빠르지만 독감 수준을 조금 넘고, 위중증 환자가 크게 발생하지 않고 있다"면서 "방역도 초기에 원천봉쇄했던 방식이 아니라 유연하게, 스마트하게 바뀌어야한다"고 강조했다.

그러면서 "3차 접종까지 했으면 밤 12시까지 영업하게 해도 아무 문제 없지 않냐"고 지지자들을 향해 호응을 유도했다.

현장에 모인 지지자들이 "맞다"고 응수하자, 이 후보는 "이렇게 다 모여도 상관없는데 6명 이상 10시 이후에 식당에서 모이면 안된다는 게 말이 되냐"고 되물었다.

그는 "관료들이 문제"라면서 "보신하고 옛날 관성에 매여서 전(코로나 초기)에 했던 것을 잘한다고 하니까, (코로나19가) 진화해서 바뀌었는데도 똑같이 (대응)하고 있다"면서 "이래서야 되겠는가"라고 꼬집었다.

이 후보는 "이재명은 스마트하고 유연한 방향으로 (대응해) 코로나를 신속하게 극복하겠다"고 목소리를 높였다.

