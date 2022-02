2평짜리 원룸이 8000만원…영국 런던 '마이크로 플랫' 가격↑

[아시아경제 김현정 기자] 영국 런던에서 2평짜리 초소형 원룸이 5만파운드(약 8150만 원)에 매물로 등장했다고 17일(현지시간) 일간 가디언이 보도했다.

런던 동부의 로어 클랩턴에 있는 규모 7㎡(약 2.1평) 짜리 이 원룸은 창문은 있지만, 수납장과 전자레인지 위에 침대가 있고, 세면대와 접이식 탁자가 겨우 들어가는 초소형이다. 주방과 화장실, 창고나 접객실은 없다.

전문가들은 집세와 부동산 가격 급등으로 런던의 소형 주택이 증가하고 있다고 말했다. 이 같은 주택은 '마이크로플랫'이라 불리는데 주로 대도시에 있는 방 하나짜리 작은 아파트를 의미한다.

경매업체 '마이옥션'에 올라온 경쟁의 입찰 최저가는 5만 파운드이지만 2017년 5월 매매가가 10만3500파운드에 낙찰됐던 바 있어 가격은 더 올라갈 것으로 예상된다.

이 주택의 소유주는 매달 800파운드의 임대료를 받아 기존 투자금을 모두 회수했다고 가디언은 보도했다.

영국 요크대학의 줄리아 러그 주택정책센터 연구원은 이번 경매를 두고 "런던 주택 시장의 가격 거품이 반영됐다" "초소형 아파트가 주택 구매에 대한 해결책으로 간주되는 것은 걱정스러운 일"이라고 말했다. 아울러 "거주지로서 적합하지 않은 숙박시설이며, 지속가능한 공간이 아니다"라면서 "주변에 바와 카페가 즐비할 수는 있지만, 이 곳을 생활공간으로 삼는 것은 생활비를 매우 비싸게 만들 것"이라고 설명했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr