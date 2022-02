[아시아경제 이정윤 기자] 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 65,800 전일대비 200 등락률 +0.30% 거래량 72,072 전일가 65,600 2022.02.18 13:38 장중(20분지연) 관련기사 HMM 신임 대표이사에 김경배 전 현대위아 사장 내정 [클릭e종목] 현대위아, 中 가동률 목표치 낮아…하반기부터 실적 회복 가능현대위아, 오는 28일 기업설명회 개최 close 가 보통주 1주당 700원의 현금 결산배당을 결정했다고 18일 공시했다.

배당금 총액은 185억9321만원이며 시가배당률은 0.9%다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr