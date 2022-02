이재명 "디지털 성범죄는 중대 범죄, 무관용 원칙 적용"

'명확행' 공약 22회차… N번방 '추적단 불꽃' 박지현 활동가, 선대위 합류

[아시아경제 배경환 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 디지털 성범죄에 대한 무관용 원칙을 다시 한 번 강조했다. 이 후보는 "디지털 성범죄는 특정 성의 문제가 아닌 우리 모두의 문제"라며 피해자들의 빠른 회복을 위한 '디지털 성범죄 피해자 원스톱 지원센터' 확대도 제시했다.

18일 이 후보는 경기지사 시절 정책의 전국 확산을 약속하는 '명확행(이재명의 확실한 행복)' 공약 22회차로 지원센터를 제시하며 "디지털 성범죄는 버튼 하나로 인권을 파괴하는 인권 살인이나 다름없는 중대 범죄"라고 밝혔다.

그는 "경기도지사 시절, N번방 사건을 통해 디지털 성범죄 참상을 목격한 후 광역자치단체 최초로 '디지털 성범죄 피해자 원스톱지원센터'를 만들었다"며 "2021년말 기준 18만건 이상 상담과 2000여건의 불법 촬영물 삭제 지원을 했다"고 설명했다.

특히 '디지털 성범죄 피해자의 30%가 남성'이라는 자신의 발언을 소개한 기사 링크를 첨부하며 "디지털 성범죄는 젊은 여성을 대상으로 일어나는 범죄로 오인할 수 있지만 피해자 중에는 일명 '몸캠피싱'에 연루된 청소년부터 중장년 남성들도 많았다. 누구나 피해자가 될 수 있다"면서 "사회가 적극적으로 대처할 문제"라고 지적했다.

이어 'N번방'사건을 최초로 알린 '추적단 불꽃' 박지현 활동가가 선대위 디지털성범죄 특별위원장으로 합류한 것을 거론하며 "막중한 책임을 느낀다"는 입장도 내놨다. 이 후보는 "무관용을 원칙으로 강력하게 대응하는 동시에 피해자가 빠르게 일상을 회복할 수 있도록 역량을 모으겠다"고 강조했다.

