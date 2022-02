네이버, ‘프리미엄콘텐츠’ 정식 출시…유료 창작자 저변 확대

[아시아경제 이승진 기자] 네이버가 유료 콘텐츠 플랫폼 ‘프리미엄콘텐츠’를 정식으로 선보이고, 경쟁력 있는 콘텐츠만 있다면 누구나 수익을 창출할 수 있는 오픈 플랫폼으로 확장한다고 18일 밝혔다.

‘프리미엄콘텐츠’는 창작자는 네이버에서 쉽게 콘텐츠를 판매하고, 사용자는 쉽게 구독할 수 있는 유료 콘텐츠 플랫폼으로 지난해 5월 베타 출시됐다. 네이버의 기술을 기반으로 콘텐츠 발행, 판매, 데이터 분석, 정산 등 창작자들의 콘텐츠 판매에 필요한 일련의 기능을 제공하는 것이 특징이다.

이번 정식 서비스 출시에서 가장 큰 변화는 누구나 ‘프리미엄콘텐츠’에 창작자로 가입하고 콘텐츠를 발행, 판매할 수 있게 개방된다는 점이다. 일정 조건을 만족하는 창작자는 채널을 2개까지 개설할 수 있다. 현재 ‘프리미엄콘텐츠’에는 200개 이상의 채널이 개설돼 있다.

네이버 측은 "베타 기간 동안에는 네이버와 제휴된 일부 콘텐츠제공사업자(CP)만 참여할 수 있었다면, 오픈 플랫폼으로 전환됨에 따라 창작자들의 참여가 늘어나고, 사용자들이 즐길 수 있는 콘텐츠도 더욱 풍성해질 것으로 기대한다"고 밝혔다.

창작자와 구독자가 더욱 잘 연결될 수 있도록 구독자 관리 및 소통 기능도 강화됐다. 쿠폰의 대상과 유형이 더욱 다양해지고, ‘리딤코드’ 형태의 쿠폰 발행도 가능해져, 창작자들은 신규 구독자를 확보하거나 기존 구독자에게 혜택을 주는 데 활용할 수 있다. 또 소식받기에 동의한 구독자를 대상으로 연동된 네이버 톡톡 채널을 통해 다양한 메시지를 발송하고 구독자와 소통할 수 있는 기능도 추가됐다.

네이버는 ‘프리미엄콘텐츠’를 통해 전문성 있는 창작자가 콘텐츠의 가치를 인정받고, 유료 구독층을 기반으로 수익을 다변화하는 데 기여할 수 있다는 입장이다. 지난 9개월의 베타 기간 동안 ‘프리미엄콘텐츠’를 통한 콘텐츠 거래액은 4억8000만원에 달했다. 월 1백만원 이상의 수익을 달성한 채널이 20개 이상인 것으로 나타났다.

그 중에서는 월 1000만원 이상을 달성한 채널이 등장하기도 했다. 주제별로는 투자·재테크 열풍과 함께 관련 채널이 많은 유료 구독자를 확보했다. 이외에 소설, 이슈·트렌드, 취업, 영어학습 등 다양한 주제의 채널들도 해당 주제에 관심 있는 충성 구독자들을 모았다.

네이버는 ‘프리미엄콘텐츠’ 정식 서비스 출시를 맞아 3월 10일까지 모든 사용자에게 프리미엄콘텐츠 채널 1개를 무료로 구독할 수 있는 쿠폰을 제공한다. 이미 구독 중인 채널이 있더라도 다음 결제일에 할인이 자동으로 적용된다. 구독 채널 수에 따라 추첨을 통해 네이버페이 포인트를 지급하는 이벤트도 마련된다. 채널 1개 이상 구독자 500명에게 페이 포인트 5000원, 채널 3개 이상 구독자 200명에게는 1만원을 지급할 예정이다.

'프리미엄콘텐츠'를 담당하는 김은정 네이버 리더는 “충분한 사전 베타테스트를 통해 유료 콘텐츠 시장의 성장 가능성을 발견했으며, 유료 콘텐츠 창작자 저변 확대를 위해 오픈 플랫폼으로 전환하게 됐다”면서 “앞으로도 프리미엄콘텐츠는 콘텐츠 창작자가 콘텐츠 판매자로 성장할 수 있도록 다양한 기능들을 계속해서 지원하며, 유료 콘텐츠 시장을 개척해 나갈 예정”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr