[클릭 e종목]LG이노텍, 향후 3년간 역대 최대 실적 달성 기대

[아시아경제 이선애 기자] KB증권은 18일 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 321,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 325,000 2022.02.18 08:50 장시작전(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장'ESG 경영' 집중한 LG이노텍, 3년 연속 CDP 우수기업 선정[클릭 e종목]"LG이노텍 4분기 최대 실적 기대…광학 실적↑" close 에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 50만원을 유지한다고 밝혔다. 향후 3년간 역대 최대 실적 달성이 가능할 것이라는 판단에서다.

유우형 KB증권 연구원은 “2022년 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 321,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 325,000 2022.02.18 08:50 장시작전(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장'ESG 경영' 집중한 LG이노텍, 3년 연속 CDP 우수기업 선정[클릭 e종목]"LG이노텍 4분기 최대 실적 기대…광학 실적↑" close 의 매출은 전년 대비 6% 증가한 15조8000억, 영업이익은 13% 늘어난 1조4000억원으로 사상 최대 실적 달성이 예상된다”며 “영업이익은 2년만에 2.1배 증가할 전망”이라고 내다봤다.

실적 호조를 예상하는 배경으로는 올해 아이폰이 글로벌 스마트 폰 시장에서 10년 만에 최대 점유율을 기록할 것으로 기대되기 때문이다. 공급 부족이 예상되는 반도체 기판도 수요 호조로 기판소재 부문이 연간 4000억원 이상의 실적을 거둘 것으로 전망된다. 전장부품 사업이 10조원 수주잔고를 확보하며 올 하반기부터 흑자전환으로 추정되는 점도 실적 개선 요인 중 하나다.

이 같은 사업 확장 전망에 따라 주가가 상승할 것으로 내다봤다. 유 연구원은 “최근 LG이노텍 LG이노텍 011070 | 코스피 증권정보 현재가 321,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 325,000 2022.02.18 08:50 장시작전(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장'ESG 경영' 집중한 LG이노텍, 3년 연속 CDP 우수기업 선정[클릭 e종목]"LG이노텍 4분기 최대 실적 기대…광학 실적↑" close 주가는 비수기인 1분기 실적 우려로 직전 고점 대비 15% 하락했다”며 “그러나 올해 1분기는 예상을 상회하는 전략 고객의 부품 수요 증가로 과거 비수기 실적 패턴에서 탈피가 예상된다”고 설명했다. 이어 “1분기 매출은 전년 대비 22% 증가한 3조8000억원으로 예상돼 1분기 기준 역대 최대 매출 달성이 기대된다”고 덧붙였다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr