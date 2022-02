[클릭 e종목] 한화생명, 실적 모멘텀 둔화…목표주가 하향

[아시아경제 황윤주 기자] 하나금융투자는 18일 한화생명에 대해 자기자본비용(CoE) 조정으로 투자의견 '매수'를 유지하되 목표주가는 3900원으로 하향했다.

이홍재 하나금융투자 연구원은 "2022년 손익은 보험이익(-10.0%)과 투자손익(-4.8%)이 감소하며 전년 대비 9.3% 둔화될 전망이다"라고 밝혔다.

이 연구원은 "최근 선도채권 확대 덕에 자산 Duration은 개선되는 동시에 금리부 보유이원은 3.16%로 방어되는 점은 긍정적으로 생각된다"고 평가했다.

그는 "동사의 장기적인 사업 가치에 중요한 부분은 자산부채관리(ALM), 신계약과 계약 유지율"이라며 "최근 업계에서 알려지는 바와 같이 장기적으로 장기선도금리(LTFR)이 3%대까지 하향될 가능성을 감안하면 시장 금리가 상승하더라도 부채 민감도는 약화되기에 순자산 변동성 방어를 위한 자산부채관리(ALM)의 중요성은 확대될 전망이다"라고 설명했다.

이 연구원은 "한화생명의 2021년 보장성 연납화보험료(APE)는 전년 대비 14.8% 감소했지만 기타 보장성 APE는 0.3% 하락한 것으로 방어되었고, 최근의 13회차 계약 유지율 상승세로 봤을 때 올해 25회차 추가 개선이 전망된다"고 덧붙였다.

