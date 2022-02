[아시아경제 한진주 기자] 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 153,500 전일대비 1,000 등락률 +0.66% 거래량 168,729 전일가 152,500 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 에쓰씨엔지니어링, 246억원 전남 여수에 화학공장 건설 계약 금호석유화학, 지난해 영업익 2.4조원.. 전년비 224.3%↑주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 화학은 지난 11일 박철완 씨로부터 서울중앙지방법원에 의결권행사금지 가처분 신청이 제기됐다고 17일 공시했다.

박 씨는 오는 3월 개최되는 정기주주총회에서 OCI 주식회사가 보유한 금호석유화학의 발행 주식(보통주 17만1847주)에 대한 의결권 행사를 금지해달라는 가처분을 신청했다. 박 씨는 박찬구 회장의 조카로 금호석유화학 주식 8.5%를 보유하고 있다.

회사 측은 "법적인 절차에 따라 대응할 예정"이라고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr