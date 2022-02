“새로움에 끊임없이 도전하라!”… UNIST, 올해 학위수여식 개최

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] “UNIST에서 유학한 지난 4년은 눈물겹게 힘들었지만, 후회 없는 아름다운 도전이었습니다”

인도네시아 유학생 클래리사 엘리자베스 마리아(Clarissa Elizabeth Maria)는 17일 UNIST 학위수여식에서 졸업생 대표연설을 맡았다.

최우수 졸업생 자격이었고, 한 학기 조기 졸업하는 영광까지 안았다.

엘리자베스 학생은 틈틈이 독학한 한국어 실력으로 대표연설 원고를 직접 작성했고 수여식 단상에서 또박또박한 우리말로 연설을 이어갔다.

학생은 “생명공학에 관심이 많아 과감하게 UNIST 유학에 도전했고 낯선 타지에서 외로움을 느끼기도 했지만 친절한 한국 학생의 도움으로 이겨냈다”고 말했다.

UNIST 대학 본부 2층 대강당에서 진행된 2022학년도 학위수여식에서는 학사 561명, 석사 132명, 박사 198명, 전문·특수대학원 졸업생 81명 등 총 972명이 학위를 받았다.

UNIST는 2009년 개교 이후 학사 5124명, 석사 1517명, 박사 825명 등 총 7466명의 과학·기술 인재를 배출했다.

학위수여식은 소규모의 인원만 현장 참석하고 온라인으로 생중계하는 방식으로 진행됐다.

현장 참여 인원은 학위를 직접 받는 학과와 과정별 대표 학생, 시상에 참여하는 학생으로 구성됐다.

행사는 축하 연주, 학사행렬 입장, 학사보고, 우수 학생 시상, 내·외빈 축사, 학위 수여, 졸업생 대표연설, 교가 제창 순으로 진행됐다.

학부 과정 우수졸업생 포상에서는 이병헌 학생이 과학기술정보통신부 장관상을, 박의진 학생이 UNIST 총장상을, 김태윤 학생이 이사장상을 받았다.

심희수 학생과 최종민 학생은 각각 울산광역시장상, 울주군수상 수상자가 됐다. 대학원 과정에서는 민한울 에너지화학공학과 대학원생이 ‘예봉우수논문상’을 받았다.

예봉상은 조무제 UNIST 초대 총장이 기부한 기금으로 마련된 상으로 박사학위 취득자 중 우수한 학위논문 작성자에게 전달된다.

민한울 학생은 페로브스카이트 태양전지 관련 연구로 학위과정 중 네이처 1편, 사이언스 2편을 포함 세계 최고 수준의 학술지에 다수의 논문을 게재했다.

우수논문상 수상자로는 김예진 화학과 대학원생, 한병주 전기·전자공학과 대학원생, 최상학 경영과학부 대학원생이 선정됐다.

이용훈 총장은 “늘 최고를 꿈꾸고, 누구보다 앞서 최초에 도전한 여러분이 오늘의 UNIST를 있게 한 주인공”이라며 “UNIST는 미래를 이끌 첨단 분야에서 가장 앞선 교육과 연구로 세계를 선도해 계속 성장해 나갈 것이다”고 말했다.

학위 수여는 학사, 석사, 박사 순으로 학과별 각 1명이 대표로 진행했다. 온라인으로 참석한 졸업생의 이름은 이후 교가 제창과 함께 화면에 자막으로 중계됐다.

