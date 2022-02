[아시아경제 이정윤 기자] 신한금융투자는 홈트레이딩시스템(HTS) 신한알파의 시인성을 높이고 눈의 피로를 낮춘 블랙테마를 오픈했다고 17일 밝혔다.

블랙테마는 화면배경 및 화면 전부를 검은색으로 변경할 수 있다. 시인성을 높이고 장시간 이용자의 눈의 피로를 낮출 수 있다. 더불어 테마에 어울리는 배경을 선택할 수 있어 사용자 취향에 더욱 친화적이다. 신한알파 HTS의 화면 테마는 블랙, 화이트, 블랙·화이트 혼합 총 3가지 모드로 구성되며 고객의 편의에 맞게 선택할 수 있다.

앞서 2021년 신한금융투자는 윈도우 방식의 디자인을 적용해 친숙한 UX를 제공한 신한알파 HTS를 오픈했다. 신한알파 HTS는 화면 결합, 바탕화면 아이콘, 통합 검색, 배치 화면의 화면 번호 저장, 설정 공유 등 메인 기능이 강화됐고 전광판 차트, 매매 일지 차트, 조건 검색 등의 특화기능도 추가됐다.

