외투기업 만난 文대통령…"韓, 안정적이고 매력적인 투자처"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 17일 외국인 투자 기업 관계자들을 청와대로 초청, "한국은 안정적이고 지속가능하며 매력적인 투자처"라며 투자 확대를 당부했다.

문 대통령은 간담회 모두발언에서 "한국은 코로나 사태 속에도 주요국 가운데 경제 타격이 가장 적었고, 빠르고 강한 회복세를 보여 높은 국가 신용등급 속에서 안정적 투자처로 입지를 굳건히 하고 있다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 한국이 높은 기술력과 생산능력을 기반으로 튼튼한 제조업을 보유했으며, 현재 세계 GDP(국내총생산)의 85%에 해당하는 FTA(자유무역협정) 플랫폼을 구축하는 한편 임대료 감면, 자본재 관세 면제 등 외국인 투자에 많은 인센티브를 제공하고 있다고 강조했다.

그러면서 "전 세계적 팬데믹 상황에서도 한국은 봉쇄조치 없이 물류와 인력의 이동 안전성을 보장하는 개방적 경제를 유지했다"며 "외국인 투자 기업인 여러분이 투자처로서 한국의 매력을 세계에 알리는 투자 전도사가 돼달라"고 했다.

이날 간담회는 지난해 외국인 투자 금액이 300억 달러에 육박하는 등 높아진 한국경제의 위상을 평가하고 적극적인 외국인 투자 확대를 위해 마련됐다. 문 대통령이 외투기업을 초청해 간담회를 한 것은 코로나19 이후로는 처음으로, 2019년 3월 이후 2년 11개월만이다.

