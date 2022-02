한국인 첫 ‘국제방폭상호인증’ 국제평가사 탄생 … 산업안전보건인증원 강정일 차장

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 우리나라에서 처음으로 국제방폭상호인증제도(IECEx) 국제평가사가 탄생했다.

안전보건공단은 국제적인 방폭 분야의 상호인증 제도인 ‘IECEx(International Electro-technical Commission Ex)’의 국제 평가사에 국내 최초로 안전보건공단 산업안전보건인증원 강정일 차장이 선임됐다고 17일 밝혔다.

‘IECEx’에 등재된 전 세계 국제 평가사는 40명이다. 이번에 강정일 차장은 방폭기기 분야(IECEx 02 Scheme)에 한국인으로서 최초로 선임됐다.

‘IECEx’ 국제 평가사는 국제방폭분야의 인증기관(ExCB)과 시험기관(ExTL)에 대한 시험결과의 적정성과 관련 지식 등 수행능력을 심사·평가하는 역할을 맡는다.

강정일 차장은 그동안 국제방폭전기설비 기술위원회(IEC/TC31) 멤버로 활동해왔다. 국내 방폭전기설비 전문위원회 전문위원과 간사로 한국산업표준 방폭전기 부문 ‘KS C IEC 60079 시리즈’의 표준 제·개정(12종) 등에 관여해 왔다.

또 2015년부터 7년 연속 국제전기기술위원회(IEC) 총회 참석 등 방폭전기기술분야 전문가로서 국제적인 화학사고 예방활동에 적극적으로 참여해 국가적 수준을 드높여왔다.

이 밖에 강 차장은 ‘폭발 인화시험용 지그’ 등 특허증 2개, 실용신안등록 1개를 보유하고 있다.

산업안전보건인증원 김영태 원장은 “이번 IECEx 국제 평가사 등재는 기술력과 업무능력을 국제적으로 인정받는 계기”라며, “국내 방폭분야의 전문성을 높여 화재·폭발 사고 예방에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr