아군 치료, 후방 지원한 故조금임 소위 유족에 전달

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 6.25 참전유공자인 故조금임 소위의 유족에게 화랑무공훈장을 전수했다고 17일 밝혔다.

무공훈장은 전시 또는 이에 준하는 비상사태에서 전투에 참전해 뚜렷한 무공을 세운 이에게 수여한다.

故조금임 소위는 6.25 참전 당시 부상입은 아군을 치료하고, 후방지원을 함으로써 아군이 전투에 원활하게 참여할 수 있게 도왔다고 전해진다.

이번 무공훈장 수여는 ‘6·25전쟁 무공훈장 주인공 찾기 사업’에 따라 발굴된 것으로, 유족인 국중하(우신산업 대표)에게 무공훈장이 전달됐다.

국중하씨는 “오랜 시간이 지났지만 나라를 위해 헌신하신 이모님의 명예를 되찾기 위해 애써주신 국가와 완주군에 감사드린다”고 말했다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr