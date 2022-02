코스피 이틀째 상승세.. 외인 순매수 지속

[아시아경제 황준호 기자] 17일 오전 코스피는 외국인 투자자들의 유입이 이어지는 가운데 상승세를 이어가고 있다.

이날 오전 10시31분 현재 코스피는 전장보다 1.17% 오른 2761.51을 나타내고 있다. 장 초반과 달리, 외인의 유입이 이어지면서 지수를 끌어올리고 있다. 이 시각 현재 외인과 기관은 각각 2244억원, 526억원 규모 순매수 의향을 나타내고 있다. 이날 원달러 환율이 0.05%내린 1197.00을 기록하는 등 우호적인 환경이 조성되면서 외인의 유입이 이어지고 있는 것으로 보인다.

전체 종목 중에서는 757개 종목이 상승세를 나타내고 있다. 코스피 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,400 전일대비 600 등락률 +0.80% 거래량 4,917,371 전일가 74,800 2022.02.17 11:43 장중(20분지연) 관련기사 삼성, 올해 비스포크 51개국서 판매…K가전 선두주자로이재승 삼성전자 사장 "비스포크, 국내 가전매출 80% 이상 차지…올해 더 늘릴 것"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 장 초반 혼조세를 보였던 것과 달리, 0.40% 오른 7만5100원을 기록하고 있다. 이어 2차 전지 대장주인 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 456,500 전일대비 1,000 등락률 +0.22% 거래량 275,154 전일가 455,500 2022.02.17 11:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입LG엔솔, ESS 시스템 분야 전문기업 'NEC엔솔' 인수…ESS 사업 최적화도 잰걸음긴장감 해소에 상승 마감.. 코스닥 4.55% 뛰어 close 은 0.22% 올랐으며 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 563,000 전일대비 23,000 등락률 +4.26% 거래량 201,362 전일가 540,000 2022.02.17 11:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발[클릭 e종목]"삼성SDI 주가 바닥은 46만원…올해 실적 큰 폭 개선" close 도 4.07% 뛰었다. 반면 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 647,000 전일대비 6,000 등락률 -0.92% 거래량 112,734 전일가 653,000 2022.02.17 11:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입코스닥 4%대 상승.. 외인 자금 쏟아져 우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발 close (0.61%)과 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 91,600 전일대비 300 등락률 -0.33% 거래량 1,192,495 전일가 91,900 2022.02.17 11:43 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제한화투자증권 STEPS, 주식 증정 이벤트 ‘럭키 드로우 시즌2’ 실시우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발 close (0.54%)는 약세를 나타내고 있다.

이날 흥아해운 흥아해운 003280 | 코스피 증권정보 현재가 2,740 전일대비 630 등락률 +29.86% 거래량 7,168,274 전일가 2,110 2022.02.17 11:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 은 오전 중 상한가(29.86%)에 진입했다. 해운 시장의 물류대란이 지속될 것이라는 전망에 따른 상승세로 보인다. 한국투자증권은 최근 보고서를 통해 "올해 역시 해운시장의 물류대란 수혜는 지속될 것"이라며 "올해 1분기 현재까지 SCFI(상해 컨테이너 해운운임지수) 평균은 지난해 4분기보다 8% 높다. 실적에 반영되는 시차까지 감안하면 1분기에도 증익을 이어갈 것"이라고 전망했다.

흥아해운 흥아해운 003280 | 코스피 증권정보 현재가 2,740 전일대비 630 등락률 +29.86% 거래량 7,168,274 전일가 2,110 2022.02.17 11:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입3000조 시장 장악! “수소경제” 미리 잡아야 할 핵심株“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 외에도 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 27,750 전일대비 2,500 등락률 +9.90% 거래량 13,469,242 전일가 25,250 2022.02.17 11:43 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]HMM, 역대급 실적에 10% 넘게 급등코스피 혼조 출발.. 장 초반 외인 유입내일 바로 터진다! “초대형 제2의 코이즈” 후속株 바닥권 포착! close (10.10%), 대한해운 대한해운 005880 | 코스피 증권정보 현재가 2,685 전일대비 125 등락률 +4.88% 거래량 10,930,186 전일가 2,560 2022.02.17 11:43 장중(20분지연) 관련기사 한달새 12% 미끄럼 탄 운송株“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정HMM 반등한다고 계속 말씀드렸죠? 후속 株 또 갑니다! close (4.30%) 등 운수창고업(3.99%)은 큰 폭의 상승세를 나타냈다. 또 기계(2.21%), 건설업(2.16%) 등도 오름세를 이어갔다.

코스닥도 이 시각 현재 0.72% 오른 884.51을 가리키고 있다. 개인과 기관이 각각 995억원, 107억원 규모 순매수를 진행 중이다. 전날 대거 순매수 했던 외인은 1041억원 규모 순매도에 나섰다.

시총 상위 종목 중에서는 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 77,000 전일대비 1,600 등락률 +2.12% 거래량 501,437 전일가 75,400 2022.02.17 11:43 장중(20분지연) 관련기사 “코드네이처” 추천주 3上 또 일냈다! 후속株 하나 더 바로 올라갑니다! ‘내부자 거래 수사’…무섭게 내리는 에코프로 3형제 10%↓‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 비엠이 3.59% 상승했다. 상위 10대 종목 중 가장 높은 상승세다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 63,100 전일대비 1,200 등락률 +1.94% 거래량 236,209 전일가 61,900 2022.02.17 11:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2700 겨우 지켜.. 코스닥 2.81% 하락 마감 코스피, 불확실성 수렁.. 2700선 회복코스피 2700 붕괴.. 지정학적 불확실성 + 경기불안 close (0.81%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 31,250 전일대비 400 등락률 +1.30% 거래량 157,802 전일가 30,850 2022.02.17 11:43 장중(20분지연) 관련기사 우크라이나 긴장감 완화에 코스피 1%대 상승 출발국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들' close (0.16%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 87,200 전일대비 800 등락률 +0.93% 거래량 33,097 전일가 86,400 2022.02.17 11:43 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2700 겨우 지켜.. 코스닥 2.81% 하락 마감 코스피, 불확실성 수렁.. 2700선 회복기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들' close (0.46%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 290,900 전일대비 2,400 등락률 +0.83% 거래량 38,833 전일가 288,500 2022.02.17 11:43 장중(20분지연) 관련기사 美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공LG엔솔發 수급 왜곡 여진 계속…오후 증시 하락 전환[클릭 e종목]"천보, 높은 멀티플 정당화 시킬 이익 체력" close (0.21%) 등도 오름세를 나타내고 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr