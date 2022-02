경제안보 위해 정부·학계 뭉쳤다…'국제통상안보포럼' 출범

[아시아경제 세종=이준형 기자] 경제안보를 강화하기 위해 정부와 학계가 뭉친 '국제통상안보포럼'이 출범했다.

산업통상자원부 통상교섭본부는 17일 한국국제정치학회와 함께 국제통상안보포럼을 발족하고 첫 회의를 열었다고 밝혔다. 이 포럼은 국제경제 및 안보와 관련된 신통상 정책 논의를 강화하기 위해 마련됐다. 이날 회의에는 여한구 산업부 통상교섭본부장, 김상배 한국국제정치학회장 등이 참석했다. 여 본부장은 "국제통상안보를 구성하는 3대 핵심축은 산업, 무역, 에너지 안보"라며 "공급망, 기술경쟁 등 당면한 이슈에 대해서도 안보 관점에서 여러 측면을 고려한 통상정책을 추진하겠다"고 말했다.

첫 회의에서는 미중 경쟁의 지정학적 영향, 미국의 인도·태평양 전략 주요 내용 및 시사점, 첨단기술 경쟁 현황 등 3개 안건이 논의됐다. 김흥규 아주대 교수는 미중 경쟁이 심화돼 산업경제도 안보에 초점을 맞춰야 한다고 지적했다. 그러면서 향후 통상과 안보를 균형감 있게 고려한 정책이 필요하다고 강조했다. 김 학회장은 최근 기술경쟁이 지정학적 이슈와 얽힌 형태로 이뤄지고 있다고 분석했다. 이어 중견국이자 통상선도국으로서 우리나라의 전략적 대응이 필요하다고 제언했다.

산업부는 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)과 미국의 인도·태평양 경제 프레임워크(IPEF) 등 통상정책 수립 과정에서 안보 관점의 의견을 반영하겠다는 입장이다. 또 산업부는 국제통상안보포럼을 정례화해 국가 통상·안보 이슈를 논의하기 위한 대표 창구로 활용할 방침이다.

