'소나무 재선충 예방'‥ 경기도, 매개충 북방수염하늘소 방제 총력

109억 원 투입‥ 1만 그루 집중 방제·예방 약제 주사

[아시아경제 라영철 기자] 경기도는 "봄철을 앞두고 소나무 재선충병의 매개충인 북방수염 하늘소가 성충으로 자라는 4월 이전, 방제사업에 총력을 기울일 계획"이라고 17일 밝혔다.

소나무 재선충병은 보통 북방수염 하늘소 등의 성충이 소나무 새순을 갈아먹을 때 체내에 있던 재선충이 나무의 상처 부위로 침입, 증식해 나무를 말라죽게 하는 병이다.

도는 올해 피해 고사목을 생태적으로 관리 가능한 '1만 그루 이하'까지 줄이겠다는 구상이다.

이를 위해 예산 109억 원을 확보해 산림청, 시·군 등 관계기관과 협력해 소나무류에 대한 집중 방제를 3월 말까지 완료하고, 재선충 예방 약제를 나무에 주사할 예정이다.

특히 강력한 방제 활동이 이뤄지도록 3단계에 걸친 관리 감독과 협력 체계를 가동한다.

1단계로 지난해 12월부터 산림청, 임업진흥원, 현장 특임관, 타 지자체 등이 참여하는 '점검단'을 구성해 합동점검을 실시하는 등 방제사업 현장 관리 감독을 강화하고 있다.

2단계로 올해 1월부터 산림청 고위직으로 구성한 지역담당관과 함께 이천, 파주, 포천시 등 방제사업 추진 시·군을 방문해 지자체 관심과 지원을 요청하고 있다.

3단계는 2월부터 도 차원에서 도 내 사업 현황을 파악한 후 방제사업 추진이 부진한 시·군에 점검을 시행, 결과를 토대로 추가 대책 마련을 컨설팅할 계획이다.

도는 3월까지 방제사업을 완료한 시·군을 대상으로 '재선충병 청정지역'을 선포하고, 긴급방제비 지원, 2023년 방제 예산 우선 배정 등의 인센티브와 시·군 평가, 포상 등의 성과를 반영할 예정이다.

이성규 산림과장은 "재선충병 피해를 최소화하기 위해서는 감염 나무에 대한 조기 발견과 선제적이고 신속한 방제가 최우선"이라며 "산림청, 시·군 등 관계기관들과 협력해 방제사업을 조속히 완료하고 피해를 예방하는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.

