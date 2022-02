"에이치피오, 덴프스와 자회사의 동반 성장 기대"

NH투자증권 보고서

[아시아경제 박형수 기자] NH투자증권은 17일 에이치피오 에이치피오 357230 | 코스닥 증권정보 현재가 12,550 전일대비 1,100 등락률 +9.61% 거래량 128,234 전일가 11,450 2022.02.17 10:12 장중(20분지연) 관련기사 코펜하겐 레서피, 프리미엄 반려동물 식품 브랜드 선보여 에이치피오, 4분기 영업익 56억…전년比 20.6% ↓에이치피오, 스위스 Micro 아시아 전략적 파트너 인수… "프리미엄 브랜드 확장" close 에 대해 프리미엄 브랜드 덴프스를 중심으로 성장할 것으로 기대한다고 분석했다.

심의섭 NH투자증권 연구원은 "10% 중반대의 높은 영업이익률을 유지 중"이며 "유산균 제품은 덴마크 유산균 균주사 크리스찬 한센에서 원료를 공급받아 제조한다"고 소개했다.

심의섭 연구원은 "자회사를 통한 신사업 확장 및 실적 성장 또한 기대한다"며 "프리미엄 펫 브랜드 자회사 코펜하겐 레서피는 최근 유기농 강아지 사료를 출시했다"고 설명했다.

심 연구원은 "자회사 비오팜은 꾸준한 성장과 더불어 3공장을 증설하고 있다"며 "내년 실적에 기여할 것"이라고 내다봤다.

아울러 "중국 법인의 성장기 아동용 건기식 매출도 증가하고 있다"며 "지난해 말 인수한 킥 보드 유통사 지오인포테크 연결 실적 반영 등도 실적이 좋아지는 데 기여할 것"이라고 덧붙였다.

