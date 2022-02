신협, 작년 순이익 5156억원…20년 연속 흑자

[아시아경제 부애리 기자] 신협이 지난해 당기순이익 5156억원을 기록하면서 20년 연속 흑자를 달성했다.

17일 신협중앙회에 따르면 전날 대전 유성구 덕명동에 위치한 신협중앙연수원 다목적홀에서 '제 49차 정기대의원회'를 열고 이 같은 내용을 공유했다.

신협은 지난해 코로나19 상황에서도 124조원의 총자산을 달성했다. 총여신은 94조원을 기록했다. 신협중앙회도 1781억원의 순익을 냈다.

김윤식 신협중앙회장은 "지난해 신협은 중앙회와 조합이 하나가 돼 서민 자금경색 해소의 마중물 역할을 해냈다"며 "중앙회도 1조원 이상 잉여금을 보유한 초우량 금융협동조합으로 거듭나 중앙회의 조합지원 기능을 더욱 강화할 수 있게 됐다"고 말했다.

김 회장은 올해 경영목표로 '신협중앙회 업무협약(MOU) 조기 해제'를 내세웠다. 신협중앙회는 IMF 외환위기 부실로 적자에 시달려 정부로부터 2600억원을 지원받고, 2007년 경영개선 명령이행 MOU를 체결했다. 기간은 2024년까지다.

신협중앙회는 이날 13명의 이사도 선출했다. 신임 이사의 임기는 내달 1일부터 4년이다. 13명의 신임 이사는 고영철(광주문화신협), 김명호(경남항운신협), 김종찬(구미신협), 김학산(꿀벌신협), 남기화(사상신협), 노원호(청주남부신협), 박종식(삼익신협), 양준모(공주중앙신협), 오균호(서대구신협), 오인환(마장신협), 이기찬(수지신협, 이사 겸 감사위원), 조강래(대구칠곡신협), 한숙자(춘천신협) 등이다.

