“개그맨 김해준과 함께해요”…롯데하이마트, ‘온라인 과학콘서트’ 사전등록

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 이달 18일부터 다음달 2일까지 ‘온라인 하이 과학콘서트’ 사전등록을 진행한다고 17일 밝혔다.

온라인 하이 과학콘서트는 롯데하이마트가 가전제품에 적용된 과학 원리를 아이들이 재미있게 배울 수 있도록 돕기 위해 기획한 정기 프로젝트다. 올해는 3월, 5월, 8월, 11월 총 4회 진행할 예정이다. 엘포인트 통합회원이라면 누구나 롯데하이마트 온라인쇼핑몰에서 무료로 신청할 수 있다. 본 행사는 다음달 5일 오후 14시 롯데하이마트 공식 유튜브 채널에서 비대면으로 진행한다.

이번 과학콘서트의 키워드는 가전이다. 개그맨 김해준과 과학 전문 선생님이 참여한다. 1부 ‘생활 속의 과학, 어디까지 알고 있니?’ 시간에는 아이들에게 가전제품과 환경의 상관관계에 관해 설명한다. 2부는 과학 랜선 퀴즈쇼 ‘유 퀴즈 온 더 사이언스’를 진행한다. 당일 총 누적 시청자 수 1명당 100원씩 적립해 롯데하이마트에서 기부도 한다. 일정 기준 이상의 시청자 수가 나오면 적립된 금액의 2배로 기부금을 마련해 소외계층 아동들에게 기증할 예정이다.

롯데하이마트 관계자는 “가전 속 과학원리를 배우면서 과학에 대한 다양한 호기심과 열정을 해소하고, 꿈을 키워나갈 수 있는 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 ESG(환경·사회·지배구조)의 일환으로 사회 구성원과 동반성장하고 환경을 지키는 프로젝트를 꾸준히 진행할 것”이라고 말했다.

