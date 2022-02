롯데푸드, 메타버스 브랜드 게임 론칭…'에센뽀득' 로블록스서 즐긴다

[아시아경제 송승윤 기자] 롯데푸드는 식품업계 최초로 메타버스 플랫폼 ‘로블록스’를 활용한 브랜드 게임을 론칭했다고 17일 밝혔다.

롯데푸드는 MZ세대가 즐겨 이용하는 메타버스 플랫폼 로블록스에 캠핑장에서 맛있게 즐길 수 있는 소시지 ‘에센뽀득’을 콘셉트로 한 브랜드 캠핑장을 꾸몄다. 캠핑장 곳곳엔 에센뽀득 아이템과 소시지 캐릭터를 배치했다. 현장감을 살리기 위해 광고음악도 배경 음악으로 넣었다.

넷플릭스 드라마 '오징어 게임'이 연상되는 징검다리 게임도 즐길 수 있다. 게임 안에선 정답 발판 위에서만 앞으로 이동할 수 있고 징검다리를 건너고 나면 에센뽀득 캠핑장에 도착한다. 이곳에서 다른 참여자들과 함께 소통을 하거나 메타버스 캐릭터를 멋지게 꾸며 재미있는 사진을 찍는 등 에센뽀득 콘텐츠를 즐기면 된다.

에센뽀득 캠핑 인증샷을 개인 사회관계망서비스(SNS)채널에 공유하면 추첨을 통해 경품도 증정한다. 경품은 ▲캠핑 백 패킹 패키지(1명) ▲캠핑 블루투스 스피커(3명) ▲에센뽀득 빅 부어스트 4입 세트(100명)다. 다음 달 18일까지 응모 가능하다. 이벤트 참여를 위한 자세한 안내는 메타버스 캠핑장에서도 확인할 수 있다.

롯데푸드는 MZ세대와의 양방향 소통을 위해 메타버스 플랫폼을 지속적으로 활용할 방침이다. 다음 달에는 간편식 브랜드 ‘Chefood’를 접목한 메타버스 콘텐츠도 선보인다. 롯데푸드는 지난해 9월에도 대학생 마케터 프로그램 ‘히든서포터즈’ 신입기수 선발에 메타버스 플랫폼 ‘게더타운 (Gather Town)’을 활용한 바 있다. 다가오는 신입기수 모집에서도 메타버스 면접을 실시할 예정이다.

