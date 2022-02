정부, '러-우크라 사태' 대비 수출기업 상담창구 개설

산업부, 美 대러 수출통제 강화시 '러시아 데스크' 구축

[아시아경제 세종=권해영 기자] 정부가 러시아-우크라이나 사태 악화에 대비해 수출기업 상담 창구인 '러시아 데스크(가칭)'를 구축한다.

산업통상자원부는 양국 간 무력충돌 발생에 대비해 이 같은 내용을 담은 수출기업 지원체계를 마련했다고 17일 밝혔다.

우리나라 전체 수출에서 러시아, 우크라이나가 차지하는 비중은 각각 1.5%, 0.1%다. 산업부는 아직까지 수출, 현지 투자, 에너지 수급, 공급망 등 실물경제 차질은 없는 걸로 파악했지만 우크라이나 사태가 악화되면 ▲대(對) 러시아 수출 통제 ▲금융 제재 확대 ▲현지 기업 경영 악화 ▲에너지 수급 ▲공급망 교란 리스크가 발생할 수 있다고 봤다.

이에 따라 기업의 피해 발생을 최소화 하기 위해 기업과 비상연락망을 구축하고 전문화된 대응지원 시스템을 마련하고 있다.

우선 정부는 미국이 수출통제 조치를 강화할 경우 전담 수출통제 상담 창구인 러시아 데스크를 개설한다. 수출품목이 통제대상에 해당하는지 검토하는 등 기업 상담을 제공한다. 기업을 대상으로 설명회를 개최하고, 수출통제품목·기술자료를 배포해 세부내용 안내 및 대응 지원에 나설 예정이다.

코트라도 중소기업 원스톱 지원 플랫폼인 '무역투자24'에 대 러시아, 대 우크라이나 수출입기업 전담창구를 구축, 향후 수출입 기업 애로를 실시간으로 접수하고 지원할 계획이다. 또한 '러시아, 우크라이나 현지 진출기업 비상연락망'을 구축하고 키예프, 모스크바 무역관을 통해 진출기업 동향 및 애로사항도 점검중이다.

공급망 측면에서는 민관 합동 '소재부품수급대응지원센터'가 러시아, 우크라이나로부터 공급받는 원자재, 소재·부품·장비 관련 업계 애로를 접수하고 대응을 지원한다. 최근 출범한 글로벌 공급망분석센터 역시 사태 악화시 수급 우려가 큰 품목의 국내외 가격·수급 동향 정보를 제공할 계획이다.

주영준 산업정책실장은 "업계와의 긴밀한 소통을 바탕으로 실물경제 피해를 최소화하기 위해 최선을 다할 것"이라며 "정부는 가전, 자동차, 조선 등 우리 기업의 대 러시아 주요 수출 및 현지 경영에 피해가 없도록 물밑에서 노력하고 있다"고 강조했다.

