시진핑·마크롱 전화 통화…우크라이나 문제 논의

“대화, 협상 통해 우크라이나 문제 전면적 해결 추진해야”

[아시아경제 김희윤 기자] 우크라이나 문제가 격화되는 가운데 시진핑 중국 국가주석이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 16일 전화통화로 우크라이나 문제 등을 논의했다.

관영 중앙(CC)TV는 이날 오후 시 주석이 마크롱 대통령과 통화에서 우크라이나 문제 관련 "관련국들이 정치적 해결의 큰 방향에서 노르망디 형식 회담을 포함한 다자 플랫폼을 충분히 이용해야 한다"며 "대화와 협상을 통해 우크라이나 문제를 전면적으로 해결해야 할 것"이라 말했다고 보도했다.

시 주석이 언급한 노르망디 형식 회담은 러시아와 국경을 접한 우크라이나 돈바스 지역의 정부군과 친러 분리주의 반군 간 분쟁 해결 방안을 논의하는 러시아·우크라이나·독일·프랑스 4개국의 협상 틀을 지칭한다.

앞서 4개국 정상은 2015년 2월 돈바스 지역의 평화 정착 방안을 담은 민스크 평화협정을 체결했다. 하지만 이 지역의 정부군과 반군 간 무력 충돌은 계속되고 있다.

CCTV는 마크롱 대통령이 현재 우크라이나 상황에 대한 견해를 시 주석에게 설명했다고 전했다. 하지만 마크롱 대통령이 구체적으로 어떤 의견을 설명했는지에 대해서는 보도하지 않았다.

또한, 두 정상은 농업, 금융, 항공기업 간 협력, 양자 교류 등에 관한 양국 간 의견을 교환했다.

마크롱 대통령은 15일(현지시간) 조 바이든 미국 대통령과도 전화통화를 가졌다. 1시간 가량의 전화통화에서 마크롱 대통령은 러시아군 일부의 우크라이나 접경지대 철수가 사실인지 확인이 필요하다는 데 바이든 대통령과 의견을 같이했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr