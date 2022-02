‘사장과 밀애’ 들통난 美 CNN 부사장 불명예 퇴진

전직 앵커 조사 중 관계 드러나

[아시아경제 김희윤 기자] 미국 간판 방송사 CNN에서 사장에 이어 부사장이 '사내 로맨스'를 숨긴 문제로 사임했다.

15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 CNN의 모회사 워너미디어의 제이슨 킬라 최고경영자(CEO)가 직원에게 보낸 메모를 인용해 앨리슨 골러스트 CNN 부사장 겸 최고마케팅책임자(CMO)이 사임했다고 전했다.

골러스트 부사장은 사임한 제프 주커 전 사장과의 연인 관계를 회사 측에 알리지 않아 규정 위반으로 물러났다. 주커 전 사장 역시 이달 초 같은 이유로 사임했다.

골러스트 부사장은 사임한 주커 사장과 1998년 NBC에서 동료로 만났다. 2013년 주커 사장이 CNN에 합류한 뒤 첫 스카우트한 인물이 골러스트 부사장이다. CNN 입사 전 골러스트 부사장은 앤드루 쿠오모 전 뉴욕주지사의 공보국장을 지냈다.

킬라 CEO 메모에는 지난해 12월 해고된 크리스 쿠오모 전 CNN 앵커의 회사 규정을 위반 내용도 담겨있다고 WSJ은 보도했다.

쿠오모는 지난해 8월 성추행 의혹으로 불명예 퇴진한 형 앤드루 쿠오모 전 미국 뉴욕주지사의 사건 대응을 조언해 언론 윤리 위반 사실이 드러나 해고됐다.

킬라 CEO는 쿠오모의 비위 조사과정에서 10만여 건의 문자·이메일을 확인하고 40여 명을 인터뷰했다고 밝혔다.

WSJ은 "최근 CNN을 혼란에 몰아넣었던 3명이 이로써 모두 회사를 떠나게 됐다"고 평가했다. 이어 "이들 3인의 퇴출은 CNN이 디스커버리 채널과 합병을 준비 중인 중요한 시기에 발표됐다"고 덧붙였다.

