장성군-광주 광산구, 푸드플랜 도·농 상생협력 ‘맞손’

[아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군이 광주광역시 광산구와 ‘푸드플랜 도·농 상생협력을 위한 업무협약’을 체결했다.

16일 군에 따르면 이번 협약식에는 유두석 장성군수, 김삼호 광산구청장을 비롯해 다수의 관계자 등이 참석한 가운데 진행됐다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲지역 고유의 매력과 생산·소비자원의 특성을 존중한 자원의 공동이용 ▲먹거리 관련 전 분야에 걸친 정보 교류와 협력 추진 ▲공공 및 민간 차원의 거버넌스 협력체계 구축 ▲지역 선순환 먹거리체계 구축을 위한 도·농 상생사업 공동이익 창출 모델링 등을 함께 추진하기로 했다.

푸드플랜은 지역에서 생산되는 농산물에 대한 유통 전 과정을 계획하는 사업이며 농산물의 생산, 유통부터 소비에 이르는 모든 단계를 체계적이고 전략적으로 구축한다.

지역 내 중소농가에 안정적인 소득을 보장하고, 소비자에게는 신선하고 안전한 먹거리를 제공하는 것이 목표다.

양 기관은 로컬푸드 소비 활성화, 학교·복지급식 등 공공급식시장에 신선하고 안전한 농산물 공급 연계, 도·농교류 활성화를 위한 소비자 체험 및 교육 확대 등의 협업을 통해 도시·농촌 간 상생을 도모할 방침이다.

군 관계자는 “광산구와 함께하는 이번 협약은 군 농업인의 안정적인 판로 확보는 물론, 지역경제 활성화에도 크게 기여하게 될 것으로 기대된다”며 “도농 상생의 대표 성공사례가 될 것이라 자신하며 시너지 효과를 낼 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.

