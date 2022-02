메달 확정 순간 '가운뎃손가락' 욕설…러시아올림픽위원회 선수, 또 논란

팀 추월 준결승서 승리 후 세리머니

"의미 있는 행동 아니었다"

[아시아경제 나예은 기자] 러시아올림픽위원회(ROC) 스피드스케이팅 선수 다닐 알도쉬킨(21)이 2022 베이징 동계올림픽 남자 팀 추월 준결승에서 승리 후 가운뎃손가락을 번쩍 드는 세리머니를 해 논란이 되고 있다.

다닐 알도쉬킨은 지난 15일 열린 2022 베이징동계올림픽 스피드스케이팅 남자 팀 추월 준결승에서 결승선을 통과하며 양손 가운뎃손가락을 올렸다.

경기 직후 알도쉬킨은 러시아투데이와 인터뷰에서 "나는 그냥 손을 들어 올렸다"며 "나의 첫 올림픽에서, 첫 메달이었다. 어떤 의미가 있는 행동은 아니었다. 누군가에게 상처가 됐다면 죄송하다"고 해명했다.

팀 동료 루슬란 자카로프도 "스피드스케이팅은 시간과 싸움이다. 상대와 싸우는 게 아니다"라며 "(손가락은) 순수하게 감정적인 반응이었을 것이다"라고 옹호했다.

이에 러시아 빙상 연맹은 "순간적인 기쁨 이상의 뜻은 없는 액션"이라며 "러시아 팀에게 매우 기쁜 날이었다"고 전했다.

이어 "준결승에서 올림픽 기록을 세우자 감정이 터진 것"이라며 "누군가는 이 상황을 다르게 받아들일 수 있다. 불쾌하게 만들어 죄송하다"고 사과했다.

한편 ROC는 미국과의 팀 추월 준결승에서 승리해 결승 진출에 성공했고, 이후 노르웨이와의 결승에서 3분40초46의 기록으로 은메달을 획득했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr