사업용 전기설비 1년새 2배 '쑥'…탄소중립 정책 영향

[아시아경제 세종=이준형 기자] 정부의 탄소중립 정책으로 신재생에너지 발전설비 등이 늘자 사업용 전기설비가 최근 1년새 2배 이상 증가한 것으로 나타났다.

산업통상자원부가 16일 발표한 '2021년 전기설비 검사·점검결과'에 따르면 지난해 전체 전기설비는 2648만건으로 전년 대비 3% 증가했다. 사업용 전기설비는 2020년 1만8531호에서 지난해 3만7261호로 1년 동안 2배 이상 늘었다. 2019년(7974호)과 비교하면 5배 가까이 늘었다. 신재생에너지 발전설비가 16.8% 증가하는 등 정부의 탄소중립 정책이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

지난해 일반용 전기설비는 2593만호로 전년(2521만호) 대비 2.8% 늘었다. 일반용 전기설비는 2019년 2448만호에서 지난해 2593만호로 최근 2년새 145만호 증가했다. 1인가구가 사회환경 변화에 따른 결과다.

자가용 전기설비는 51만7000호로 신재생에너지 발전설비, 전기차충전 설비 확대 등에 따라 전년(48만5000호) 대비 6.6% 증가했다. 자가용 전기설비는 2019년부터 지난해까지 2년 동안 44만6000호에서 51만7000호로 7만1000호 늘었다.

전기설비 불합격률은 증가세를 이어갔다. 지난해 전기설비 사용전검사 불합격률은 9.6%로 전년(9.2%) 대비 0.4%포인트 증가했다. 같은 기간 사용전검사와 정기검사의 전체 불합격률은 2.4%에서 2.7%로 0.3%포인트 늘었다. 지난해 전기설비 검사 및 점검 건수는 979만건이었다.

다중이용시설 전기설비의 불합격률은 감소했다. 지난해 다중이용시설 2만1531개소에 대한 안전점검 결과 1321건이 불합격했다. 불합격률은 6.1%로 전년(9%) 대비 2.9%포인트 감소했다.

지난해 주의(C) 등급을 받은 설비는 안전등급 전기설비 81만2187호 중 8.3%였다. 경고(D)와 위험시설(E)은 각각 1.2%, 2.4%였다. 비상용 예비발전설비는 유사시 건물 이용자 안전 확보를 위한 필수 설비지만 정기검사 불합격률이 2020년 7.5%에서 지난해 7.6%로 소폭 증가했다. 산업부는 비상용 예비발전설비에 대한 전기안전관리자의 점검을 강화하고 안전검사대상을 확대하기 위해 제도 개선을 추진 중이다.

한편 지난해 전기설비 안전관리자는 약 7만명으로 집계됐다. 이 중 상주 안전관리자가 5만4353명이었다. 대행 안전관리자와 한국전기안전공사 인력은 각각 1만5040명, 517명이었다.

