<임원 승진>

◆ 전무 → 부사장

△키친바흐사업본부 김덕신

◆ 이사 → 상무

△특판사업본부 송기룡 △경영기획실 손영동

◆ 이사대우 → 이사

△경영지원실 정윤환

◆ 부장 → 이사대우

△경영지원실 ESG지원부 곽상훈 △SCM본부 개발지원부 고영남

<계열사 임원인사>

◆ 상무 → 전무

△한샘개발 노정현

◆ 이사대우 → 이사

△한샘서비스 이종진

