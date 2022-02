조응천 "安 유세차 사고, 대선 완주 변수 가능성"

安 단일화 제안, "더 이상 양보나 철수 없다는 것"

尹 사법공약 "과하다"

[아시아경제 김정완 인턴기자] 조응천 더불어민주당 선거대책위원회(선대위) 공동상황실장은 국민의당 유세버스에서 일어난 사망 사고에 대해 "(대선 완주에) 변수가 될 수 있겠다고 생각한다"며 이재명 민주당 대선 후보와 안철수 국민의당 후보의 연대가 "물리적으로 불가능할 것 같다"고 전했다.

조응천 의원은 16일 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에 출연해 "안 후보의 단일화 제안은 2가지 분명한 메시지를 낸 거다. 첫째는 민주당과의 단일화는 없다는 것. 두 번째는 이게 자신의 마지노선이고 더 이상의 양보나 철수는 없다는 것"이라며 "후보 단일화를 거부한 건 국민의힘이고 거기서 불거지는 모든 문제는 당신들(국민의힘) 책임이라는 것을 명확히 한 것"이라고 분석했다. 지난 주말 안 후보는 윤석열 국민의힘 후보를 향해 국민경선 야권 단일화를 제안했다.

조 의원은 "다만 한 가지 변수가 있다. 전날(15일) 국민의당 유세버스에서 정말 안타까운 사고가 일어나고 안 후보도 유세와 선거운동을 중단하고 천안으로 가서 사고 수습에 전력을 다한다고 한다"며 "한참 레이스를 하다가 쇼트트랙의 경우 한 번 미끄러지면 다시 참여하기 힘들다. 어떤 영향을 미칠지가 변수가 될 수 있겠다고 생각한다"고 말했다.

검찰 출신인 조 의원은 윤 후보가 검찰의 고위공직자 수사 권한을 확대하고 법무부장관의 수사지휘권을 없애겠다고 발표한 사법 공약에 대해서 "상당히 과하다고 생각한다"며 "수사지휘권을 없애겠다거나 예산 편성권을 주겠다고 하는 건 과거에도 없었던 것"이라고 비판했다.

이어 "윤 후보가 검찰총장이던 시절 인지부서가 무척 많이 늘고, 사문화됐던 직권남용권리행사방해죄, 국고손실죄를 마구 썼다"며 "국고손실죄 혹은 직권남용죄는 다 무죄가 났다. 그런데 기소한 검사, 지휘라인에 있는 검사 누가 책임을 졌다는 이야기를 못 들었다"고 지적했다.

그러면서 "수사기관이 기소권을 가지면 안 된다. 검찰의 권한을 왜 자꾸 키우려고 하느냐"며 "사법기관이 구조적으로 서로 견제할 수 있도록 만들어야 한다"고 말했다.

김정완 인턴기자 kjw106@asiae.co.kr