요기요, 안전배달 위한 소비자 캠페인…"서두르지 말고 안전하게"

[아시아경제 김보경 기자] 배달 애플리케이션 요기요가 안전배달 문화 확산을 위해 소비자 참여를 장려하는 '2022 위드 세이프티(With Safety)' 캠페인을 실시한다고 16일 밝혔다.

위드 세이프티 캠페인은 배달 기사의 안전을 최우선시하는 건강한 배달 문화를 확산해 나가고자 하는 노력의 일환으로 기획됐다.

소비자가 캠페인에 동참하는 방법은 간단하다. 요기요에서 주문을 할 때 결제 페이지 내 주문 요청사항에 '서두르지 않고 안전하게 와주세요' 메시지를 선택하기만 하면 된다.

요기요는 익스프레스 라이더들에게도 안전 배달 메시지를 정기적으로 전달하고 안전교육을 진행하고 있다.

지난 2019년부터 혹서기·혹한기 라이더들의 안전한 배달을 위해 시즌별 물품 지원과 이륜차 안전교육 등 라이더 안전 캠페인을 정기적으로 실시 중이다.

강신봉 요기요 대표는 "라이더들의 안전은 그 어떤 것보다 중요하고 최우선돼야 하는 만큼 건강한 배달문화 인식 개선을 위해 지속적으로 노력해 나갈 것"이라고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr