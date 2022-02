[아시아경제 송승섭 기자] 우리은행은 고객의 구독상품 정보를 한 번에 조회하고 가입하는 마이데이터 ‘구독서비스’를 제공한다고 16일 밝혔다.

구독 서비스는 고객이 정기적으로 구독하는 상품의 종류와 결제금액, 결제일 등을 한 번에 조회하는 기능이다. 고객이 원하면 제휴사 상품을 구독할 수 있도록 했다. 우리은행은 구독 상품을 제공하는 기업과의 제휴도 지속해서 늘려갈 계획이다.

우리은행 관계자는 “구독 서비스를 통해 제휴사가 다양한 혜택을 제공하고 있어 고객 호응도가 높은 편”이라고 설명했다.

