유은혜 "교육부 장관으로 끝까지 책임"…지방선거 공식 불출마 의사

"엄중한 상황에서 아이들의 안전과 학교를 지키는 것에 최선"

"문재인 정부 국무위원으로 대통령과 함께 마지막 소임 다하겠다"

[아시아경제 임철영 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부장관이 공식적으로 6·1 지방선거 경기도지사 선거에 불출마 의사를 밝혔다.

유 부총리는 16일 정부세종청사에서 열린 '오미크론 대응을 위한 새 학기 학교 방역 추가 지원 방안' 브리핑을 마친 이후 최근 거론되고 있는 자신의 거취와 관련해 "최근 저는 제가 있어야 할 자리와 역할에 대한 고민이 있었고, 지금 제게 주어진 소명이 무엇인지를 깊이 생각했다"면서 "우리 아이들의 온전한 학교의 일상회복을 위해서 교육부 장관으로서 끝까지 책임을 다하겠다"고 말했다.

이어 그는 "교육부 장관으로서 현재의 이 엄중한 상황에서 우리 아이들의 안전과 학교를 지키는 것에 최선을 다하는 것이 저의 소명이라고 판단했다"면서 "문재인 정부의 국무위원으로 대통령과 함께 마지막까지 저의 소임을 다하도록 하겠다"고 덧붙였다.

그러면서 오미크론 확산 상황에서 총력을 다하겠다고 전했다. 유 부총리는 "교육은 어떠한 위기에서도 중단돼서는 안 되며 우리 아이들의 소중한 학창시절을 잃게 해서도 안 된다"면서 "학교의 온전한 일상회복을 목표로 준비해 온 올해 2022년 새 학기를 앞에 놓고 오미크론이라는 엄중한 상황에 직면해 있다. 엄중한 상황 속에서도 우리의 학교는 열려야 하고 이것은 총력을 다해서 대응해야만 가능한 현실이 될 것"이라고 강조했다.

앞서 일각에서는 지방선거 출마를 위한 공직 사퇴 시한이 선거 90일 전인 3월 3일인 만큼 강력한 출마 의지를 드러냈던 유 부총리가 6∼13일 사이 부총리직에서 물러날 것이라는 관측이 나오기도 했다. 그러나 유 부총리가 이날 공식적으로 불출마 의사를 표명하면서 오는 3월 대선까지 현재 국무위원 구성은 그대로 유지될 전망이다.

