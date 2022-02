대한그린파워, 영광야월 해상풍력 프로젝트 환경영향평가 절차 돌입

[아시아경제 박형수 기자] 대한그린파워 대한그린파워 060900 | 코스닥 증권정보 현재가 1,155 전일대비 5 등락률 -0.43% 거래량 878,085 전일가 1,160 2022.02.16 09:52 장중(20분지연) 관련기사 대한그린파워, 지난해 흑자전환대한그린파워, 국내 최초 8MW급 해상풍력 시험사업 ‘순풍’… ESG 경영 속도대한그린파워, 23MW 규모 태양광 발전 허가 최종 관문 통과 close 가 영광야월해상풍력발전 개발 프로젝트를 추진하는 데 속도를 낸다.

는 산업통상자원부로터 '영광야월 해상풍력 발전사업' 환경영향평가 평가준비서에 대한 심의결과를 통보받았다고 16일 밝혔다.

심의결과를 바탕으로 영광야월 해상풍력 프로젝트가 탄력이 붙을 전망이다. 대규모 해상풍력 프로젝트를 추진하는 데 국가 차원의 지원이 필요하다. 습지보호지역 내 송전선로 설치를 위한 ‘습지보전법 시행령’과 ‘REC 가중치 상향 고시’를 개정했다. 입지 발굴부터 인허가까지 일괄 지원하는 ‘풍력발전 보급촉진 특별법’이 지난해 5월 국회에서 발의됐다. 현재 5~6년 걸리는 사업기간이 2년 10개월로 단축될 것으로 전망된다.

는 신재생에너지 개발 전문 디벨로퍼인 모회사 대한그린에너지와 공동으로 영광 해상풍력발전 프로젝트를 진행하고 있다. 108MW급 야월 해상풍력발전단지를 조성하는 것을 시작으로 50MW급 두우리 해상풍력발전단지, 160MW급 칠산 해상풍력발전단지 조성사업을 차례로 추진한다.

회사 관계자는 "영광 해상풍력프로젝트가 속도를 낼 수 있을 것"이라며 "프로젝트를 진행하는 데 유리한 환경이 조성되고 있다"고 설명했다.

이어 "야월해상풍력발전 프로젝트는 올해 인허가를 마무리하고 착공을 목표로 하고 있다"며 "국내 최초 8MW급 해상풍력발전기 시운전 성과를 바탕으로 현재 추진하는 해상풍력발전 프로젝트를 앞당겨 진행할 것"이라고 기대했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr