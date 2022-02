티몬, 현성·세종텔레콤과 5G 특화망 안전관리 플랫폼 구축 MOU

올해 하반기 상용화 예정…풀필먼트 서비스 전문기업 파스토에 우선 적용

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 인공지능(AI)로봇 시스템 기술을 갖춘 현성, 5G 통신망 사업자인 세종텔레콤과 업무협약(MOU)을 체결하고 물류센터 화재나 사고 등 재해 발생을 사전에 방지하고 관리할 수 있는 5G특화망 안전관리 플랫폼을 구축하기로 했다고 16일 밝혔다.

세 회사는 5G특화망과 안전관리 솔루션을 연계해 기업고객용 통합관제 플랫폼 모델을 함께 개발하기로 했다. 세종텔레콤의 5G시스템 구축·운용과 네트워크 최적화 기술, 현성의 레일로봇 등 하드웨어 개발 기술력, 티몬의 플랫폼·응용솔루션 개발 노하우 등 각자의 전문 역량을 모아 경쟁력을 갖춘 5G특화망 안전관리 플랫폼을 만든다는 계획이다.

이번 협업으로 개발될 5G특화망 안전관리 플랫폼은 AI로봇 기술로 24시간 물류센터의 위험을 감지하고 전용 5G특화망의 빠른 통신속도로 빅데이터 실시간 관리와 위험 발생시 신속한 조치를 가능하게 한다. 티몬이 그동안 이커머스 시장에서 축적한 커머스솔루션 개발 역량을 바탕으로 통합관제플랫폼과 응용솔루션을 개발해 3사가 함께 사업모델을 발굴하고 시장을 확대할 계획이다. 세 회사가 만드는 5G특화망 안전관리 플랫폼은 풀필먼트 서비스 전문기업 파스토에 올해 하반기 우선 적용해 상용화된다.

장윤석 티몬 대표는 "현성과 인연을 맺으면서 이 기술력과 우리의 플랫폼 사업이 만나면 같이 해볼 일들이 참 많겠다는 생각을 했었다"며 "여기에 세종텔레콤과의 협력으로 물류관련 사업뿐만 아니라 커머스 사업의 가능성이 무궁무진할 것으로 보인다"고 말했다.

