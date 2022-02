쿠쿠, 프리미엄 6인용 식기세척기 출시

[아시아경제 최동현 기자] 종합 건강 생활가전 기업 쿠쿠전자가 강력한 건조 기능에 살균 기능을 더한 ‘프리미엄 6인용 식기세척기’를 출시했다고 16일 밝혔다.

2020년 첫선을 보인 쿠쿠전자의 6인용 식기세척기는 공간 활용도를 높인 카운터탑 방식에 국내에서 가장 보편적인 3~4인 가정이 사용하기 최적화된 용량을 갖춰 출시 후 지속적인 판매 상승세를 나타내고 있다.

쿠쿠전자는 이 같은 수요 증가에 따라 ▲자동 문 열림 ▲송풍 ▲자외선(UV) 트리플 건조 기능이 추가된 ‘프리미엄 6인용 식기세척기’를 새롭게 선보이며 소비자 선택의 폭을 넓힌다는 방침이다.

이번 신제품은 송풍팬에서 생성되는 풍부한 바람으로 건조 성능을 극대화해 식기 표면에 남는 물물 때 남기지 않으면서 많은 양의 식기를 빠르게 건조하는 것이 특징이다. 건조 후에는 자동으로 문이 열림과 동시에 송풍팬이 작동해 내부 습기를 날려 보내고 잔여 냄새까지 탈취한다. ‘살균건조’ 기능을 작동하면 건조와 함께 UV살균이 진행돼 식기 구석구석 보이지 않는 사각지대까지 말끔하게 케어하며 더욱 청결한 식기 관리를 돕는다.

내부에는 하단 43cm, 상단 18cm의 와이드 노즐이 탑재돼 위 아래에서 분사되는 고압력 듀얼 세척수로 음식 잔해를 효과적으로 제거하고 식기 안팎과 오목하게 굴곡진 부분까지 빈틈없이 세척한다. 특대형 사이즈의 세척 날개는 강한 물살을 회전시키며 분사해 프라이팬, 대형 냄비 등 다양한 크기의 그릇과 각종 조리도구에 남아있는 음식물을 강력하게 씻어낸다. 여기에 ‘고온수 살균 세척’으로 기름때와 눌어붙은 딱딱한 밥알 및 잔여물 등 손으로 닦기 힘든 음식물 찌꺼기를 깨끗하게 세척한다.

쿠쿠전자 관계자는 “6인용 식기세척기는 국내 소비자 라이프스타일에 최적화된 기능과 스타일을 갖춰 찾는 수요가 꾸준히 높아지고 있다”며 “소비자 선택의 폭을 넓히기 위해 신제품으로 출시한 ‘프리미엄 6인용 식기세척기’는 강력한 세척력에 보다 진화된 건조와 살균 기능까지 더해져 더 편리하고 청결한 식기 관리에 도움이 된다”고 말했다.

한편, 쿠쿠전자는 프리미엄 6인용 식기세척기 출시와 함께 기존 ‘6인용 식기세척기’도 한층 업그레이드해 선보인다. ‘자동 문 열림 건조’ 기능을 추가해 건조 성능을 더욱 향상했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr