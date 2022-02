[아시아경제 구은모 기자] 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 159,000 전일대비 1,000 등락률 -0.63% 거래량 7,764 전일가 160,000 2022.02.16 09:43 장중(20분지연) 관련기사 “맥주+사이다” 롯데칠성, '클라우드 칠성사이다 맥주' 출시[클릭 e종목]"롯데칠성 4분기 '어닝 서프라이즈'…올해는 더 좋다"“음료·주류 모두 호실적” 롯데칠성음료, 지난해 영업익 1633억원… 전년比 87%↑ close 음료가 커피 음료 ‘칸타타 라떼홀릭 카페라떼·바닐라라떼’ 2종을 출시한다고 16일 밝혔다.

‘칸타타 라떼홀릭’은 커피 본연의 맛과 향에 풍부한 우유를 더한 라떼 제품이다. 풍부한 우유감으로 부드러움을 한층 더한 ‘카페라떼’와 향긋한 바닐라시럽으로 달콤함을 더한 ‘바닐라라떼’ 2가지 맛으로 선보인다. 또한 240mL 용량의 페트 제품으로 뚜껑이 있어 어디서든 편하게 즐길 수 있는 것이 특징이다.

롯데칠성음료는 지난 12일부터 배우 경수진을 모델로 한 신규 광고를 선보였다. 광고는 아침, 점심, 저녁으로 라떼홀릭을 즐기는 경수진의 모습을 담았다.

롯데칠성음료 관계자는 "칸타타 라떼홀릭은 풍부한 우유 함량이 특징인 제품으로 카페에서 즐기던 라떼 그대로의 풍미를 느낄 수 있다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr