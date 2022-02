[올림픽] 톱 5 너머 메달로…유영, 프리한 도전

[아시아경제 서믿음 기자] 한국 피겨스케이팅 여자 싱글의 유영(수리고)과 김예림(수리고)이 2022 베이징 동계올림픽에서 메달권과 상위권 입상을 노린다.

15일 쇼트프로그램에서 각각 70.34점(6위), 67.78점(9위)을 얻은 유영과 김예림은 17일 중국 베이징의 캐피털 실내경기장에서 열리는 피겨스케이팅 여자 싱글 프리스케이팅에 출전한다.

유영은 프리스케이팅에서 선전할 경우 이번 대회 남자 싱글의 차준환(고려대)이 기록한 ‘톱5’ 이상도 가능하다.

유영의 경우 79.84점으로 쇼트프로그램 3위에 오른 사카모토 가오리(일본)와 격차가 9.5점이어서 프리스케이팅에서 멋진 연기를 펼친다면 메달권 진입도 기대할 수 있다.

여자 싱글에서는 ‘피겨 여왕’ 김연아(은퇴)가 2010년 밴쿠버 동계올림픽 금메달, 2014년 소치 동계올림픽 은메달을 따낸 기록이 있다. 2018년 평창 동계올림픽에서는 최다빈(은퇴)이 7위를 기록한 바 있다.

한편 국제스포츠중재재판소(CAS) 판결에 따라 여자 피겨 종목에 출전한 카밀라 발리예바(러시아)가 쇼트프로그램 1위에 이어 17일 프리스케이팅에서 1위를 지킬 것인지도 관심의 대상이다. 국제올림픽위원회(IOC)는 금지 약물 문제로 물의를 일으킨 발리예바가 메달권에 들더라도 꽃다발을 주는 간이 시상식은 물론, 메달을 주는 공식 시상식도 열지 않을 방침이다.

